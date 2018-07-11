Председателем совета директоров «Башинформсвязи» остался Дмитрий Проскура
Совет директоров ПАО «Башинформсвязь» избрал председателя. Им остался вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Проскура.
Решение было принято 9 июля, говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия информации.Напомним, что Проскура является директором макрорегионального филиала «Волга» «Ростелекома». Он возглавил совет директоров «Башинформсвязи» в апреле этого года. Бизнес Башкортостан
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