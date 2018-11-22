Власти Удмуртии определятся с понятием «многодетная семья»

Госсовет Удмуртии намерен принять закон, который установит понятие «многодетная семья». Об этом сообщила на пресс-конференции зампредседателя республиканского парламента — руководить постоянной комиссии по здравоохранению Надежда Михайлова.

По ее словам, в состав многодетной семьи намерены включить падчериц и пасынков. Она пояснила, что сейчас они несут ответственность за содержание отчима и мачехи, однако прав как полноценные члены многодетных семей не имеют.



Она добавила, что на федеральном уровне статус многодетных семей не закреплен, при этом в регионах различается количество детей для получения такого статуса.

По словам Михайловой, в настоящее время в России многодетные семьи составляют долю в 6,5% от количества всех семей, в Удмуртии показатель многодетных семей выше — 9%. В многодетных семьях в целом по России и Удмуртии воспитывается 20% детей от общего количества детей в стране.

Ранее в Удмуртии приняли закон об установлении льгот для многодетных семей по уплате транспортного налога.