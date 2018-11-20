Минниханов: в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане выделено 1 млрд рублей

В 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане было выделено 1 млрд рублей. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов на заседании Совета по предпринимательству.

«Это микрозаймы, лизинг-грант, субсидирование процентной ставки, предоставление поручительств по кредитам», — перечислил Минниханов.

Тем не менее многие предприниматели по-прежнему жалуются на недоступность кредитных ресурсов.

По словам президента РТ, необходимо упростить процедуру выдачи кредитов для бизнеса, сделать ее прозрачной, а государству часть рисков взять на себя, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее руководитель фонда поддержки предпринимательства Татарстана Айдар Салихов рассказал, что на сегодня в республике зарегистрированы 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие годы власти РТ рассчитывают удвоить эту цифру.