Власти Татарстана рассчитывают удвоить количество субъектов МСБ вдвое

Руководитель фонда поддержки предпринимательства Татарстана Айдар Салихов рассказал, что на сегодня в республике зарегистрированы 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие годы власти РТ рассчитывают удвоить эту цифру.



На пресс-конференции Салихов рассказал также о мероприятиях, приуроченных к Всемирной неделе предпринимательства, которая стартует сегодня, 12 ноября, в Доме предпринимателей на Петербургской, 28.

Представителям МСБ расскажут о госпрограммах поддержки и научат развивать Instagram.

Завтра запланированы мероприятия с 9 утра до 9 вечера. С утра там будут знакомить бизнес с программой предоставления микрозайма под 7,5% годовых. С часу до двух состоится прием Гарантийного фонда РТ, где расскажут о едином кредитном центре. В этот же день, 13 ноября, эксперты надзорных органов будут говорить о том, как не допустить нарушений. В программе также прием руководителем Центра реализации программ поддержки и развития МСБ.

«Здесь будет рассказано о компенсации процентных ставок, о лизинг-гранте, о компенсации затрат на переоборудование автомобилей на газомоторное топливо», — передает слова Салихова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что ранее Министерство экономики Татарстана предложило ввести в республике налоговые каникулы для новых предприятий малого и среднего бизнеса.