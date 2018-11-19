Нижегородское «Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей

Нижегородское «Торпедо» у себя дома уступило омскому «Авангарду» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В последних пяти играх нижегородцы одержали всего одну победу. Единственный успешный матч пришелся на встречу против «Слована», который был обыгран со счетом 4:1.

В четырех других матчах «Торпедо» пропускало минимум 3 шайбы. С учетом сегодняшнего поражения, нижегородцы проиграли еще три игры – «Ак Барсу» (3:4 ОТ), ЦСКА (0:3) и рижскому «Динамо» (2:3 ОТ).

На данный момент, «Торпедо», набрав 36 очков после 29 матчей, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.