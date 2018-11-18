Турецкий министр заявил, что тело Хашогджи могли вывезти из страны в чемоданах

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что тело убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогджи могли вывезти в чемоданах его останки из Турции.

«В данном случае можно говорить о разных вариантах. Один из них состоит в том, что они (саудовские оперативники, убившие журналиста — прим. ред.) покинули Турцию в период между тремя и четырьмя часами после убийства. Они, возможно, незаконно и тайно вывезли расчлененное тело Хашогджи в чемоданах из-за их дипломатического иммунитета», — приводит его слова Yeni Safak.

Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 20 ноября назовет убийцу Хашогджи.