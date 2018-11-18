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Загитова отказалась отвечать на вопрос о соперничестве с Медведевой и Туктамышевой

16:19, 18.11.2018
Загитова отказалась отвечать на вопрос о соперничестве с Медведевой и Туктамышевой
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о конкуренции с другими российскими фигуристками.

– Все болельщики ждут, когда на льду встретятся все российские фигуристки-чемпионки. Думаете ли вы об этой встрече и в курсе ли, как выступили Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева?

– Я, наверное, откажусь от ответа. Я не думаю ни о чем, потому что мне думать надо о себе, – сказала Загитова.

Напомним, вчера Алина Загитова победила на пятом этапе Гран-при в России и вышла в финал соревнований. Там она может встретиться с Туктамышевой и Медведевой, если последняя выиграет этап во Франции.

Спорт
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