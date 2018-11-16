Генконсульство Узбекистана в Казани откроют в начале 2019 года

Генеральное консульство Узбекистана в Казани откроется в начале 2019 года.

«Генеральное консульство Узбекистана в Казани откроется в начале 2019 года», — сообщил генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани. Оно будет отвечать за территорию Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Насриева назначили генконсулом в октябре.