Генконсульство Узбекистана в Казани откроют в начале 2019 года
Генеральное консульство Узбекистана в Казани откроется в начале 2019 года.
«Генеральное консульство Узбекистана в Казани откроется в начале 2019 года», — сообщил генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, слова которого приводит ТАСС.
Ранее в августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани. Оно будет отвечать за территорию Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Насриева назначили генконсулом в октябре.ОбществоВласть Татарстан
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