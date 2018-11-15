Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков получил звание Героя России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российскому космонавту Сергею Рыжикову звание Героя России.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу <…>» — говорится в документе.
Кроме того, Рыжиков удостоен почетного звания «летчик-космонавт Российской Федерации».
Сергей Рыжиков родился 19 августа 1974 года в городе Бугульме Республики Татарстан. Совершил космический полет в качестве командира экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа МКС в октябре 2016 — апреле 2017 года. Участник основных космических экспедиций МКС-49/50.
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