Казань вошла в топ-5 лучших городов для шопинга в России

Казань заняла 4-е место в рейтинге лучших городов России для шопинга туристов, сообщает Tvil.ru. Столица Татарстана вместе с Калининградом набрала по 3% голосов.

Первое место в списке заняла Москва (53%). Далее идут Санкт-Петербург (26%), и Сочи (15%).



Рейтинг основан на опросе пользователей в социальных сетях и приурочен к Всемирному дню шопинга, отмечаемому 11 ноября.

Ранее сообщалось, что лучшим в мире аэропортом для любителей шопинга стал лондонский «Хитроу».