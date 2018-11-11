Казань вошла в топ-5 лучших городов для шопинга в России
Казань заняла 4-е место в рейтинге лучших городов России для шопинга туристов, сообщает Tvil.ru. Столица Татарстана вместе с Калининградом набрала по 3% голосов.
Первое место в списке заняла Москва (53%). Далее идут Санкт-Петербург (26%), и Сочи (15%).
Рейтинг основан на опросе пользователей в социальных сетях и приурочен к Всемирному дню шопинга, отмечаемому 11 ноября.
Ранее сообщалось, что лучшим в мире аэропортом для любителей шопинга стал лондонский «Хитроу».БизнесРозничная торговля Татарстан
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