Путин прокомментировал предложение Макрона о создании «общеевропейской армии»: «Это не новая идея»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Париж прокомментировал идею французского лидера Эммануэль Макрона о создании общеевропейской армии.



«Что касается альтернативных вооружённых сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон её реанимировал. Мне об этом ещё говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», — сказал он в интервью RT France

По его словам, это «в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира».

«В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией», — добавил Путин.

Напомним, что сегодня Путин прибыл во Францию для участия в памятных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.