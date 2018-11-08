Хорен Байрамян: «Нужно выигрывать у «Локомотива», другого варианта нет»

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с московским «Локомотивом».

— «Порту» показал, как обыгрывать «Локомотив» в недавних матчах Лиги чемпионов. Сможет ли «Рубин» сыграть так, как «Порту»?

— Мы готовимся, после неудачной игры в Оренбурге нам надо реабилитироваться. Тем более играем дома, при своих болельщиках. Тренерский штаб покажет, как нам действовать, разберет соперника.

Конечно, мы все смотрели матчи «Порту» с «Локомотивом». Надо смотреть и учиться у тех же португальцев и стараться обыгрывать москвичей.

— Можно ли сказать, что матч в Оренбурге был самым худшим в сезоне?

— Сложно сказать. Может, вам виднее. Мы все понимаем, что сыграли неважно и уступили где-то в борьбе, где-то в подборах. Мы еще не разбирали игру. Еще есть время — разберем. Нам покажут наши ошибки. И будем двигаться дальше.

— Тебе самому где больше нравится играть: с фланга или ближе к атаке?

— Конечно, ближе к атаке. Все любят забивать голы, и я не исключение. Но пока над этим надо работать, чтобы забивать голы.

— Сорокин в последних матчах буквально спасал команду. В его отсутствие будет сложнее?

— Сорокин — хороший футболист, но если его не будет, то у нас есть другие центральные защитники. Так же, как и на любую другую позицию. Вся команда у нас — почти равноценные игроки. Поэтому любой другой, кто выйдет вместо Сорокина, — тот же Гранат, сможет достойно его заменить.

— Что можешь сказать о «Локомотиве»?

— Хоть в Лиге чемпионов у них результат отрицательный, в чемпионате России они набрали приличный ход. У них хорошая команда. Все-таки чемпионы. И футболисты там очень квалифицированные. Поэтому будет серьезная борьба, будет тяжело, но у нас задача выигрывать, другого варианта нет, — приводит слова Байрамяна корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Рубин» сыграет с «Локомотивом» 11 ноября, в 16.30 (мск), на «Казань Арене».

