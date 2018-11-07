Юбилейный книжный фестиваль «Смены» пройдет 8 и 9 декабря

Фото: Максим Платонов

В дни пятилетия центра современной культуры «Смена» 8 и 9 декабря в Казани пройдет десятый, юбилейный книжный фестиваль. По традиции на нем можно будет купить книжные новинки по издательским ценам.

На этот раз основная тема мероприятия будет посвящена ответу на вопрос «Что дальше?», который в контексте культурных трендов 2019 года обсудят на лекциях руководители книжных издательств, а в контексте развития научных дисциплин и их влияния на жизнь человека — представители ученого сообщества. В рамках детской программы лекторы поговорят об истории жизни и редких видах животных, растений и птиц и затронут на мастер-классах проблемы экологии и будущего планеты.

Кроме того, как сообщили организаторы фестиваля, команда «Смены» планирует обозначить и свои планы на следующий год и долгосрочные проекты.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, в Казани откроют памятник Рудольфу Нуриеву.