Деловой форум по ГЧП: в фокусе внимания спорт

7 ноября «Казань Арена» организует деловое мероприятие уникального формата – отраслевой форум по государственно-частному партнерству: фокус на спорт.

Лучшие эксперты в сфере ГЧП и спортивной индустрии соберутся на одной площадке, чтобы участники смогли послушать, вдохновиться и сделать правильные выводы.

В программе:

Опыт ведущих российских экспертов

Разбор лучших кейсов и перспективных проектов

Питч-сессии, панельные дискуссии, серии авторских мастер-классов

Почетные спикеры:

• Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

• Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков

• Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов

• Председатель Правления Национального Центра ГЧП Павел Селезнев

• Председатель межведомственной рабочей группы по вопросу развития ГЧП в сфере физической культуры и спорта при Правительстве РФ Дмитрий Свищев

«В России вопросы развития физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов. Задача федеральных, региональных, муниципальных властей — создать все условия для развития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений, адаптировать для занятия спортом инфраструктуру больших и малых городов, сельских поселений. Важно эффективнее задействовать потенциал государственно-частного партнерства, причем как при возведении объектов спорта, так и в ходе их дальнейшей эксплуатации. Необходимо, чтобы инвестор не только вкладывал средства в строительство спорткомплекса или арены, но и участвовал в их дальнейшем развитии», — заявил Владимир Путин на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске 10 октября 2018 года.

Откроет форум Министр спорта России Павел Колобков!

Перезагрузим спортивную индустрию вместе?

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Участие бесплатное.