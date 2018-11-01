Сэйв «юлаевца» Юхи Метсолы стал лучшим по итогам 8-й недели КХЛ

Эффектный сейв Юхи Метсолы стал лучшим по итогам 8-й недели КХЛ, сообщает официальный сайт Лиги. В победном матче против подольского «Витязя» голкипер «Салавата Юлаева» отразил 27 бросков по своим воротам.

«Бронзу получает Игорь Шестеркин, продемонстрировавший чудеса реакции после броска Лауриса Дарзиньша. Дэнни Тэйлор набрал отличную форму и этот бросок Михаила Глухова не стал для него проблемой. Победителем становится Юха Метсола, которого в ближнем бою не смог обыграть Геннадий Столяров», — информирует сайт КХЛ.



Напомним, что отдел статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей признал уфимского стража ворот лучшим вратарем отчетной недели турнира, а тренерский штаб финской сборной вызвал его на первый этап Евротура — Кубок Карьяла вместе с его соотечественником нападающим Теему Хартикайненом.