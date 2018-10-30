Метсола и Хартикайнен представят «Салават Юлаев» на Кубке Карьяла

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен определился с составом команды на Кубок Карьяла. В окончательный список попали и игроки «Салавата Юлаева» — вратарь Юха Метсола и нападающий Тему Хартикайнен, сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.



В этом сезоне вратарь «Салавата Юлаева» одержал 12 побед при коэффициенте надежности «1.74», а форвард уфимцев забросил 6 шайб и отдал 15 передач.

Накануне «Салават Юлаев» после двух побед уступил московскому «Динамо» в овертайме — 2:3.



Первый этап Евротура пройдет с 8 по 11 ноября. В стартовом матче турнира сборная Финляндии сыграет с российской командой.