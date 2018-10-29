Юха Метсола — лучший вратарь прошедшей недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восьмой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях.
Лучшим вратарем признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), в трех матчах одержавший две победы. Метсола отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,99 (оба показателя — лучшие в турнире за неделю). Максимальный безголевой отрезок финского голкипера составил 81 минуту 49 секунд (в матче с «Авангардом» Метсола установил новый рекорд регулярного чемпионата по отраженным броскам).
Лучшим защитником признан Пол Постма («Ак Барс»), нападающим — Роман Старченко («Барыс»), а новичком — Никита Михайлов («Сибирь»).
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