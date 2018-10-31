КФУ поднялся на 165 пунктов в рейтинге лучших университетов мира от U.S. News & World Report

Казанский федеральный университет поднялся на 165 позиций в рейтинге лучших университетов мира по версии издания U.S. News & World Report. В прошлый раз вуз занял 953-е место.

Как отмечает пресс-служба проекта «5-100», КФУ показал наибольший рост в рейтинге.

Всего в общий список вошли 14 российских вузов. Выше всего находится МГУ им. М.В. Ломоносова — 275-е место. В четверку лучших попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (419), Новосибирский государственный университет (433), Московский физико-технический институт (460).

Рейтинг U.S. News Best Global Universities охватывает топ-1250 университетов из 75 стран. Список основан на 13 индикаторах, включающих в том числе публикационную активность, цитирования, мировую и региональную исследовательскую репутацию.

Ранее КФУ стал лучшим среди российских вузов в предметном рейтинге «Образование» по версии издания Times Higher Education (THE).