III Республиканская премия Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award 2018
26 октября в КДК им. Ленина состоялся торжественный прием, посвященный закрытию Третьей международной выставки «HORECA BY KAZAN 2018» и подведению итогов III Республиканской профессиональной премии среди компаний гостинично-ресторанного бизнеса «TATARSTAN TOP HOTELS & RESTAURANTS AWARD».
Город Казань уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге городов для внутреннего туризма, а также ежегодно принимает крупные международные мероприятия. Сегмент HoReCa занимает почетное место в политике и бизнесе Казани и Республики Татарстан.
Данная Премия ежегодно проводится с целью поощрения руководства и сотрудников лучших заведений общественного питания и средств размещения Республики Татарстан за качественную работу в отрасли.
Премия основана Центром развития туризма Республики Татарстан при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и туристического бренда «Visit Tatarstan». Соучредителями премии являются ООО «Строй-люкс» и Группа Компаний «Линия вкуса».
В ходе конкурса Премии были предусмотрены различные этапы и критерии отбора: тайные гости, открытое народное голосование на официальном сайте республиканской премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award» www.tophoreca.info (альтернативное голосование), «Битва шеф-поваров», а также экспертные оценки жюри.
На итоговом гала-ужине была яркая шоу-программа, фуршет, а также вручение наград всем победителям.
В номинациях «Лучший отель» были награждены следующие заведения:
1) Категория отелей «5 звезд»:
— 1-е место — отель «Лучано»,
— 2-е место — отель «Мираж».
Согласно альтернативному голосованию на сайте, где каждый мог оставить голос за свой любимый отель, места получили:
— 1-е место — отель «Мираж»,
— 2-е место — отель «Лучано».
Победители в категории отели «4 звезды».
— 1-е место — отель «Double Tree by Hilton»,
— 2-е место — отель «Ривьера».
По итогам альтернативного голосования на сайте:
— 1-е место — отель «Ривьера»,
— 2-е место — «Гранд Отель».
Победители в категории отели «3 звезды»:
— 1-е место — отель «Де Люкс» (Альметьевск)
— 2-е место — «Ногай».
Среди победителей альтернативного голосования на сайте:
— 1-е место — отель «Ногай»,
— 2-е место — отель «Особняк на Театральной».
В категории отели «2 звезды»:
— 1 место — отель «Гвардейская»,
— 2 место — отель «Волга».
Согласно голосованию на сайте:
— 1-е место — «Берисон Худякова»,
— 2-е место — отель «Волга».
В категории «Отели без звезд»:
— 1-е место — отель «Де Люкс» (Альметьевск),
— 2-е место — отель «Берисон Московская».
Среди победителей альтернативного голосования на сайте:
— 1-е место — «Де Люкс» (Альметьевск),
— 2-е место — «Берисон Московская».
Победители в номинации «Лучший хостел»:
— 1-е место — хостел «Казанский скворечник»,
— 2-е место — хостел «Енот».
По версии народного голосования:
— 1-е место — «Казанское подворье»,
— 2-е место — «Енот».
В номинации «Лучший санаторий»:
— 1-е место — санаторий «Радуга» (Елабуга),
— 2-е место — «Сосновый бор».
Согласно голосованию на сайте:
— 1-е место получил санаторий «Сосновый бор»,
— 2-е место: санаторий «Радуга» (Елабуга).
Лучшей базой отдыха была признана база «Бережок» как жюри, так и согласно голосованию на сайте.
В номинации премии «Рестораны» в категории «Открытие года»:
— 1-е место — заведение «50/8»,
— 2-е место — «Brew Barrel».
В номинации «Открытие года» согласно альтернативному голосованию на сайте:
— Диплом за 1-е место получило заведение «Утка в котелке».
— 2-е место — ресторан «Лето».
В категории «Лучшая национальная кухня»:
— 1-е место — ресторан «Hemingway»,
— 2-е место получил ресторан «ХУМО» Chaihona & Lounge cafe.
По итогам народного голосования на сайте:
— 1-е место — «Чайхона Номер Один Easy»,
— 2-е место — «ХУМО» Chaihona & Lounge cafe.
В категории «Лучшее демократичное заведение»:
— 1-е место — «Пан Кот»,
— 2-е место — «Простые радости».
Согласно итогам народного голосования:
— 1-е место — заведение «Twin Peaks»,
— 2-е место — «Простые радости».
В категории «Лучшее пивное заведение (паб)»:
— 1-е место — «Brisket BBQ by BeerPoint»,
— 2-е место — «Brew Barrel».
Согласно голосованию посетителей сайта:
— 1-е место — «Топ Хоп»,
— 2-е место — «Brew Barrel».
В категории «Лучший ресторан татарской кухни» выделились следующие победители:
— 1-е место — ресторан «Милли»,
— 2-е место — ресторан «Ханума».
Победители народного голосования:
— 1-е место — ресторан «Милли»,
— 2-е место — ресторан «Ханума».
Награды ресторанам в категории «Повар года»:
— в номинации «Повар года» 1-е место получил повар заведения «50/8» Алексей Давыденко,
— 2-е место — повар ресторана «Hemingway» Нариман Ярулин,
— 3-е место получил Алексей Тихомиров, повар кафе Al'Reze.
Также за поваров и рестораны проголосовали жители города на сайте:
— в номинации «Повар года» согласно голосованию на сайте награду за 1-е место получил повар ресторана «Pasta» Роман Коваль,
— 2-е место — повар «50/8» Алексей Давыденко.
Выбор «Ресторана года»:
— в номинации «Ресторан года» 1-е место получило заведение «50/8»,
— 2-е место — ресторан «Лучано»,
— 3-е место — ресторан «Бурбон».
Согласно альтернативному голосованию на сайте:
— 1-е место — заведение «EVOO»,
— 2-е место — ресторан «Бурбон».
В специальной номинации от интернет журнала ENTER, на сайте которого проголосовало более 30 000 человек, также есть свои победители:
— Лучшим кафе вьетнамской кухни было признано кафе «Cho»,
— Лучший винный бар: бар «Истина»,
— Лучшей кондитерской было объявлено заведение «8 авеню»,
— Лучшая пиццерия: «Camorra Pizza e Birra»,
— Лучшей локальной кофейней была признана кофейня «Нефть»,
— Лучший коктейльный бар: «More».
Сайт Премии: www.tophoreca.info
Фото предоставлено оргкомитетом премии Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award 2018
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