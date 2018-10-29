III Республиканская премия Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award 2018

26 октября в КДК им. Ленина состоялся торжественный прием, посвященный закрытию Третьей международной выставки «HORECA BY KAZAN 2018» и подведению итогов III Республиканской профессиональной премии среди компаний гостинично-ресторанного бизнеса «TATARSTAN TOP HOTELS & RESTAURANTS AWARD».



Город Казань уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге городов для внутреннего туризма, а также ежегодно принимает крупные международные мероприятия. Сегмент HoReCa занимает почетное место в политике и бизнесе Казани и Республики Татарстан.



Данная Премия ежегодно проводится с целью поощрения руководства и сотрудников лучших заведений общественного питания и средств размещения Республики Татарстан за качественную работу в отрасли.



Премия основана Центром развития туризма Республики Татарстан при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и туристического бренда «Visit Tatarstan». Соучредителями премии являются ООО «Строй-люкс» и Группа Компаний «Линия вкуса».



В ходе конкурса Премии были предусмотрены различные этапы и критерии отбора: тайные гости, открытое народное голосование на официальном сайте республиканской премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award» www.tophoreca.info (альтернативное голосование), «Битва шеф-поваров», а также экспертные оценки жюри.

На итоговом гала-ужине была яркая шоу-программа, фуршет, а также вручение наград всем победителям.



В номинациях «Лучший отель» были награждены следующие заведения:

1) Категория отелей «5 звезд»:

— 1-е место — отель «Лучано»,

— 2-е место — отель «Мираж».

Согласно альтернативному голосованию на сайте, где каждый мог оставить голос за свой любимый отель, места получили:

— 1-е место — отель «Мираж»,

— 2-е место — отель «Лучано».



Победители в категории отели «4 звезды».

— 1-е место — отель «Double Tree by Hilton»,

— 2-е место — отель «Ривьера».

По итогам альтернативного голосования на сайте:

— 1-е место — отель «Ривьера»,

— 2-е место — «Гранд Отель».



Победители в категории отели «3 звезды»:

— 1-е место — отель «Де Люкс» (Альметьевск)

— 2-е место — «Ногай».

Среди победителей альтернативного голосования на сайте:

— 1-е место — отель «Ногай»,

— 2-е место — отель «Особняк на Театральной».



В категории отели «2 звезды»:

— 1 место — отель «Гвардейская»,

— 2 место — отель «Волга».

Согласно голосованию на сайте:

— 1-е место — «Берисон Худякова»,

— 2-е место — отель «Волга».



В категории «Отели без звезд»:

— 1-е место — отель «Де Люкс» (Альметьевск),

— 2-е место — отель «Берисон Московская».

Среди победителей альтернативного голосования на сайте:

— 1-е место — «Де Люкс» (Альметьевск),

— 2-е место — «Берисон Московская».



Победители в номинации «Лучший хостел»:

— 1-е место — хостел «Казанский скворечник»,

— 2-е место — хостел «Енот».

По версии народного голосования:

— 1-е место — «Казанское подворье»,

— 2-е место — «Енот».



В номинации «Лучший санаторий»:

— 1-е место — санаторий «Радуга» (Елабуга),

— 2-е место — «Сосновый бор».

Согласно голосованию на сайте:

— 1-е место получил санаторий «Сосновый бор»,

— 2-е место: санаторий «Радуга» (Елабуга).

Лучшей базой отдыха была признана база «Бережок» как жюри, так и согласно голосованию на сайте.

В номинации премии «Рестораны» в категории «Открытие года»:

— 1-е место — заведение «50/8»,

— 2-е место — «Brew Barrel».

В номинации «Открытие года» согласно альтернативному голосованию на сайте:

— Диплом за 1-е место получило заведение «Утка в котелке».

— 2-е место — ресторан «Лето».



В категории «Лучшая национальная кухня»:

— 1-е место — ресторан «Hemingway»,

— 2-е место получил ресторан «ХУМО» Chaihona & Lounge cafe.

По итогам народного голосования на сайте:

— 1-е место — «Чайхона Номер Один Easy»,

— 2-е место — «ХУМО» Chaihona & Lounge cafe.



В категории «Лучшее демократичное заведение»:

— 1-е место — «Пан Кот»,

— 2-е место — «Простые радости».

Согласно итогам народного голосования:

— 1-е место — заведение «Twin Peaks»,

— 2-е место — «Простые радости».



В категории «Лучшее пивное заведение (паб)»:

— 1-е место — «Brisket BBQ by BeerPoint»,

— 2-е место — «Brew Barrel».

Согласно голосованию посетителей сайта:

— 1-е место — «Топ Хоп»,

— 2-е место — «Brew Barrel».



В категории «Лучший ресторан татарской кухни» выделились следующие победители:

— 1-е место — ресторан «Милли»,

— 2-е место — ресторан «Ханума».

Победители народного голосования:

— 1-е место — ресторан «Милли»,

— 2-е место — ресторан «Ханума».



Награды ресторанам в категории «Повар года»:

— в номинации «Повар года» 1-е место получил повар заведения «50/8» Алексей Давыденко,

— 2-е место — повар ресторана «Hemingway» Нариман Ярулин,

— 3-е место получил Алексей Тихомиров, повар кафе Al'Reze.



Также за поваров и рестораны проголосовали жители города на сайте:

— в номинации «Повар года» согласно голосованию на сайте награду за 1-е место получил повар ресторана «Pasta» Роман Коваль,

— 2-е место — повар «50/8» Алексей Давыденко.

Выбор «Ресторана года»:

— в номинации «Ресторан года» 1-е место получило заведение «50/8»,

— 2-е место — ресторан «Лучано»,

— 3-е место — ресторан «Бурбон».

Согласно альтернативному голосованию на сайте:

— 1-е место — заведение «EVOO»,

— 2-е место — ресторан «Бурбон».

В специальной номинации от интернет журнала ENTER, на сайте которого проголосовало более 30 000 человек, также есть свои победители:

— Лучшим кафе вьетнамской кухни было признано кафе «Cho»,

— Лучший винный бар: бар «Истина»,

— Лучшей кондитерской было объявлено заведение «8 авеню»,

— Лучшая пиццерия: «Camorra Pizza e Birra»,

— Лучшей локальной кофейней была признана кофейня «Нефть»,

— Лучший коктейльный бар: «More».

Сайт Премии: www.tophoreca.info



Фото предоставлено оргкомитетом премии Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award 2018

