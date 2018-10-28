Туктамышева: «Не очень хорошо сегодня откатала, нервничала, если честно»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от своего выступления на Skate Canada.
«Не очень хорошо сегодня откатала, упала с тройного акселя, потому что нервничала, если честно. Я рада, что заняла первое место, но мне еще нужно много работать.
Мой следующий этап будет в Японии – NHK Trophy. Рада, что поеду туда. Хочу улучшить мой тройной аксель и показать в Японии лучшее катание», – рассказала Туктамышева.
Напомним, уроженка Удмуртии Туктамышева выиграла второй этап Гран-При Skate Canada. В произвольной программе она стала лишь третьей, лучший результат у Медведевой.Спорт УдмуртияТатарстан
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