Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин проведут VI Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы»
В этом году торжественную церемонию вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» проведут главный редактор — продюсер радио Ильфар Каримов и заслуженный артист РТ Рустем Гайзуллин, сообщает PR-отдел АО «Телерадиокомпании «Новый Век». Напомним, что вручение премии состоится 8 декабря в КРК «Пирамида».
Традиционно Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» выявляет песни, которые имеют все шансы стать хитами на все времена. Статуэткой «Алтын Йолдыз» отмечаются и шлягеры лет минувших. Таким образом соблюдается преемственность поколений и пополняется Золотой фонд татарской эстрады. И в этом «Болгар радиосы» полагается на мнение слушателей. Подготовка к проведению церемонии идет круглый год: в программе «Кайнар хит» зрители в течение года выбирают понравившегося исполнителя и голосуют за него. Статуэтка «Алтын Йолдыз», выполненная из специального позолоченного сплава, малахита, инкрустированная горным хрусталем, давно считается одной из самых достойных наград эстрадного Олимпа Татарстана.Мероприятия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым