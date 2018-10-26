Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин проведут VI Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы»

Фото: ТРК "Новый век"

В этом году торжественную церемонию вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» проведут главный редактор — продюсер радио Ильфар Каримов и заслуженный артист РТ Рустем Гайзуллин, сообщает PR-отдел АО «Телерадиокомпании «Новый Век». Напомним, что вручение премии состоится 8 декабря в КРК «Пирамида».

Традиционно Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» выявляет песни, которые имеют все шансы стать хитами на все времена. Статуэткой «Алтын Йолдыз» отмечаются и шлягеры лет минувших. Таким образом соблюдается преемственность поколений и пополняется Золотой фонд татарской эстрады. И в этом «Болгар радиосы» полагается на мнение слушателей. Подготовка к проведению церемонии идет круглый год: в программе «Кайнар хит» зрители в течение года выбирают понравившегося исполнителя и голосуют за него. Статуэтка «Алтын Йолдыз», выполненная из специального позолоченного сплава, малахита, инкрустированная горным хрусталем, давно считается одной из самых достойных наград эстрадного Олимпа Татарстана.