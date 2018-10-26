Минсельхоз РФ сообщил о росте оптовых цен на сахар на 50%

По данным Министерства сельского хозяйства России, за год оптовые цены на сахар-песок выросли на 50%. Из материалов ведомства следует, что на 19 октября стоимость продукта в ЮФО достигла 35,97 рубля за 1 кг.

При этом по сравнению с декабрем 2017 года изменение составило 43,9%, отмечает ТАСС.

В министерстве сообщают, что в январе — сентябре 2018 года производство сахара-песка снизилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этот показатель за девять месяцев достиг 2,4 млн т. На 15 октября объем переработки сахарной свеклы составил 17,9 млн т, что на 7,7% ниже прошлогоднего показателя.