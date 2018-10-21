В Самаре камеры сняли провалившуюся под асфальт иномарку

В воскресенье, 21 октября, автомобиль Daewoo провалился под асфальт. Это произошло ночью, около 2.30, на пересечении улиц Мориса Тореза и Мяги.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в результате происшествия никто не пострадал, передает портал «Волга Ньюс».

Очевидцы сняли уже момент извлечения автомобиля из провала.

Автомобиль провалился под асфальт из-за прорыва трубы, отмечает РИА ФАН. В результате коммунальной аварии около 30 домов остались без отопления. Также горячая вода размыла грунт, что привело к обрушению дороги.