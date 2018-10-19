В России подозреваемых в коррупции военных будут отстранять от службы на период проверки

Российских военнослужащих, подозреваемых в коррупции, будут отстранять от службы на период соответствующей проверки — 60-90 суток.



Ранее военнослужащие, подозреваемые в совершении указанных преступлений, исполняли свои обязанности до тех пор, пока против них не возбуждалось уголовное дело.

Причиной для организации проверки может поступившая информация о том, что военнослужащий потратил сумму превышающую совокупный доход его семьи за пять лет.

При этом на весь период проведения проверки военнослужащий продолжит получать денежное довольствие, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ и указ президента России, вносящий поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ.