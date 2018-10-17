Очевидец о теракте в Керчи: «Сначала произошел взрыв, а потом начали выбегать люди с автоматами»

Один из учеников политехнического колледжа Керчи рассказал о том, что происходило в учебном заведении.

«Сначала произошел взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски», — цитирует RT одного из студентов.

По его словам, их было много и они стреляли по ученикам и преподавателям.

«Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты», — уточнил студент.

Ранее сообщалось, что в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. В результате инцидента, погибли десять человек, еще 50 пострадали. Президент России выразил соболезнования семьям погибших. Следственный комитет России квалифицировал взрыв в Керчи как теракт. По данному факту возбуждено уголовное дело.

