Имущество «ИнтехБанка» продали на торгах за 15,5 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что имущество ПАО «ИнтехБанк» продали на торгах за 15,5 млн рублей.

Всего на торгах было реализовано восемь лотов. Самый дорогой из них, стоимостью 11,1 млн рублей, представляет собой нежилое помещение площадью 173,1 кв. м, расположенное в Казани на улице Академика Губкина, д. 40а.

Также на аукционе проданы четыре автомобиля Toyota Corolla и один автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, были реализованы золотые и серебряные слитки на общую сумму 150 тыс. рублей, говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что стоимость нереализованного имущества банка по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 29,7 млн рублей.

Напомним, что на заседании 8 октября комитет кредиторов ПАО «ИнтехБанк» одобрил продление срока конкурсного производства на шесть месяцев. Также утверждена смета текущих расходов на IV квартал 2018 года в сумме 50,3 млн рублей.