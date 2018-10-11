На программу расселения ветхого жилья в Башкирии в 2019 году выделят 317 млн рублей

Власти Башкирии продлили реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа будет профинансирована из бюджета республики на 317 млн рублей. В 2019 году планируется расселить 3 220 человек из 1 080 жилых помещений общей площадью 37,4 тыс. кв. м. Из них в Уфе — 2005 человек из 619 жилых помещений общей площадью 20,3 тыс. кв. м.

Добавим, программа была рассчитана с 2015 до 2018 год. Однако в связи с необходимостью продолжения улучшения жилищных условий граждан и обеспечения безопасности их проживания властями принято решение о продлении программы до 2019 года, сообщили пресс-службе госкомстроя республики.

С перечнем домов подлежащих расселению можно ознакомиться на сайте ведомства.

Напомним, на расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят2,5 млрд рублей.