Педиатру из Приамурья выдали зарплату в мешках с монетами весом 35 килограмм

Врач-педиатр из Приамурья Тамара Голубцова получила зарплату в мешках с 10-рублевыми монетами общей массой 35 килограммов.

Врач получила 21 тыс. из 57 тыс. купюрами. Остальные деньги 69-летней женщине выдали монетами. Мешки доставили женщине в квартиру на машине скорой помощи, пишет «Российская газета».



Три месяца назад Зейскую ЦРБ возглавил Игорь Хомитов. Голубцова говорит, что он в категоричной форме предложил ей открыть банковскую карту. Она отказалась, заявив, что работает последний год и карта ей не нужна. Тогда, по мнению женщины, к ней применили «воспитательные меры».

В Минздраве Амурской области объяснили, что руководство больницы выдало сотруднику те деньги, которые поступили из банка.