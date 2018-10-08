Слушатели «Болгар радиосы» спели в «Пирамиде»

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

6 октября в КРК «Пирамида» прошел большой концерт звезд татарской эстрады «Уткэннэр сагындыра» («Скучая по прошлому»), организованный «Болгар радиосы».

Зрители, пришедшие 6 октября в казанскую «Пирамиду» на ностальгический концерт «Уткэннэр сагындыра» («Скучая по прошлому»), смогли не просто послушать полюбившиеся хиты в исполнении звезд, но и спеть любимые песни в перерыве.

Всего в концерте приняло участие порядка 30 исполнителей, каждый из которых, стараясь сохранить уникальность проверенных временем шлягеров, тем не менее показал свое прочтение хитов.

Интересной оказалась предыстория этого концерта. Как рассказали организаторы, весной этого года популярные диджеи «Болгар радиосы» решили предаться трогательным воспоминаниям о своей молодости. Был придуман водевиль о тех днях, которые принято называть безмятежными. Этот концерт имел настолько большой успех, что слушатели «Болгар радиосы» постоянно интересовались, когда же последует продолжение.

И в октябре на суд зрителей была представлена вторая часть водевиля «Уткэннэр сагындыра» — публику в «Пирамиде» вновь радовали известные хиты прошлых лет, исполненные по-новому.

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