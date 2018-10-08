Власти Казани установят памятник Нуриеву за Театром оперы и балета

Власти Казани определились с местом установки памятника Рудольфу Нуриеву авторства скульптора Зураба Церетели. Он появится возле фонтана за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Об этом «Реальному времени» сообщил источник в сфере культуры, посетивший на прошлой неделе совещание по вопросу установки памятника.

«Я потом подошел, уточнил и получил утвердительный ответ», — рассказал собеседник издания.

Сейчас территория под памятник огорожена строительным забором, там проводятся работы.

Ранее сообщалось, что на данный момент памятник авторства Зураба Церетели уже готов, осталось лишь определиться с местом его установки. Среди возможных вариантов рассматриваются территории у Театра оперы и балета, сквера «Миллениум», Дворца земледельцев, театра Камала, на улице Петербургской.