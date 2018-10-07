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Происшествия

Правоохранители Марий Эл возбудили 11 уголовных дел по преступлениям в сфере ЖКХ

13:32, 07.10.2018

За 9 месяцев года в Марий Эл возбуждено 11 уголовных дел о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На рассмотрение в суде прокурорами направлено 4 уголовных дела. Кроме того, наложен арест на сумму 1,5 млн рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства. С учетом обеспечительных мер общая возмещаемость ущерба по таким уголовным делам составила 94%.

В вопросах нарушения закона в сфере ЖКХ прокуратура тесно взаимодействует с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, отмечают в ведомстве.

Происшествия
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