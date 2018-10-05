Бизнесмен из Уфы получил с не пустивших его во Вьетнам приставов компенсацию — СМИ

В Уфе приставы не выпустили бизнесмена, собиравшегося отправиться во Вьетнам с семьей из-за ошибки. В результате он отсудил 120 тысяч рублей в качестве компенсации за пропущенную поездку и еще 5 тысяч рублей за моральный ущерб.

Как сообщает Mash, в аэропорту предпринимателю сообщили о неоплаченном штрафе за непристойное поведение. В итоге в отпуск отправились только его жена и ребенок.

Якобы три года назад он бегал голым по общежитию. Однако выяснилось, что штраф был выписан полному тезке бизнесмена.

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