Филип Уремович: «Понятно, что мы далеки от игры, которую хотели бы показывать»

Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович прокомментировал предстоящий матч с «Крыльям Советов» и дал оценку нынешнему состоянию своей команды.

— У нас хорошая атмосфера в команде, прошли дальше в Кубке, забрали очки в Туле. Соответственно тренируемся на позитиве. Впереди нас ожидает тяжелая игра с «Крыльями Советов». Не смотря на то, что самарская команда находится внизу турнирной таблицы, играть с ними будет сложно. Но мы надеемся и будем играть на победу.

— С Тулой был очень сложный матч, и чемпионат потихоньку подходит к своей середине. Можно сказать, что «Рубин» показывает тот футбол, который вы хотите видеть сами?

— Да, против «Арсенала» была действительно тяжелая игра. Понятно, что в первом тайме мы не показывали ту игру, которую должны были. Во втором тайме уже мы играли лучше, на 92 минуте сравнять и увезти очко. И понятно, что до конца еще не показываем тот футбол, но мы будем стараться быть лучше.

— Вы сказали про «Крылья Советов», что команда внизу таблицы. Разбирали ли вы команду Андрея Тихонова с футбольной точки зрения? Что можете сказать о сопернике?

— Несмотря на то, что самарцы идут внизу турнирной таблицы, они действительно хорошая оборонительная команда и едут в Казань однозначно для того, чтобы заработать очки. Соответственно нам нужно выложиться на поле, показать свой футбол и стараться победить, — приводит слова Уремовича корреспондент «Реального времени».