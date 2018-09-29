В России могут отказаться от отметок для учеников начальных классов

Российская академия образования может обратиться в Минпросвещения с просьбой разработать документ, который рекомендовал бы российским школам отказаться от отметок в начальных классах.

Руководитель центра развития образования РАО Лариса Рослова рассказала, что академия провела опрос 2,5 тысячи учеников в шести российских регионах, по результатам которого 82% респондентов высказались за отмену оценок в начальной школе, пишет «Коммерсант».



Тем не менее для этого шага надо более детально исследовать общественное мнение, чтобы подтвердить «педагогическую нецелесообразность» оценок для младших учеников. По словам Рословой, академия намерена попросить заняться этим Министерство просвещения.

В ведомстве заявили, что «следят за тем, как проходили слушания по вопросу системы отметок в Общественной палате», и «считают важным сначала разобраться в вопросе и изучить международный опыт».



Ранее министр просвещения Ольга Васильева выступила против перехода на 12-балльную систему в школах.