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РЖД планируют построить мост через Волгу в Саратове

09:45, 29.09.2018
РЖД планируют построить мост через Волгу в Саратове
Фото: pixabay.com

ОАО «РЖД» планирует возвести новый железнодорожный мост через Волгу в Саратове.

По информации официального издания Приволжской железной дороги, в настоящее время в компании проводят экспертизу ранее разработанного проекта. Существующий мост, построенный в 1934 году, исчерпал свой ресурс в связи с ростом грузооборота и пассажиропотока.

«Новая конструкция будет двухпутной. В результате пропускаемость поездов повысится. В текущем году проводится повторная экспертиза проекта, разработанного несколько лет назад, собирается исходно-разрешительная документация», — рассказал начальник ПривЖД по Саратовскому территориальному управлению Сергей Смертин.

По его словам, мост через Волгу в Саратове в районе поселка Увек протяженностью 1,8 км станет одним из элементов международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

Напомним, власти Казани потратят 50 млн рублей на проект Большого Казанского кольца.

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