Бастрыкин забрал у пензенских следователей дело о смерти подожженного мальчика

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат Следкома дело о смерти мальчика, которого поджег его сверстник.

Решение было принято после обращения матери погибшего во время личного приема граждан, который Бастрыкин провел в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

«Женщина высказала сомнения в эффективности и объективности дальнейшего расследования уголовного дела, в связи с чем председатель СК России принял решение передать его в центральный аппарат», — говорится в сообщении

Трагический инцидент произошел в июне 2016 года в городе Каменке Пензенской области. Как установило следствие, 10-летний мальчик получил 90% ожогов тела после того, как его поджег сверстник, с которым они находились в общей компании. Ребенок умер.

Следственное управление СКР по Пензенской области прекратило уголовное дело, поскольку ребенок не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.