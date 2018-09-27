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В нескольких школах Татарстана до конца года могут ввести систему распознавания лиц

07:39, 27.09.2018
В нескольких школах Татарстана до конца года могут ввести систему распознавания лиц
Фото: pixabay.com

В нескольких школах Татарстана до конца 2018 года планируют внедрить систему распознавания лиц для контроля посещаемости и оплаты питания учеников.

По информации «Коммерсанта», в настоящее время переговоры об этом с министерством образования и науки республики ведет Ак Барс Банк. В каких именно школах республики появится технология, не уточняется.

Как считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, некоторые родители не согласятся на использование биометрических данных своих детей. По ее словам, у «родителей должен быть выбор», поскольку «любая принудиловка ведет к росту социальной напряженности».

Ранее стало известно, что биометрическую систему планируют внедрить в общественном транспорте российских городов.

ТехнологииIT Татарстан
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