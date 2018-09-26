Эксперт из Petronas выступит на саммите в Казани с докладом по цифровизации нефтегазового производства

В рамках Всемирного цифрового саммита по технологии интернета вещей в Казани 1—2 октября выступит главный инженер малайзийской компании Petronas Шаруль Рашид. Его доклад будет посвящен способам усовершенствования производства с использованием новых подходов к цифровой технологии в сфере добычи и переработки нефти.

Шаруль Рашид работает главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в городе Кертих (Малайзия). Он обладает более чем 26-летним опытом управления агрегатами для переработки нефти и природного газа. Рашид также активно консультирует специалистов своей компании по вопросам, связанным с контрольно-измерительным оборудованием. За его плечами участие в качестве эксперта во многих ключевых проектах Petronas.

Эксперт делится своим опытом управления активами и применения интеллектуальных инструментов, среди которых системы раннего оповещения и автоматизации производства с помощью беспроводных датчиков на различных платформах, запущенных в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Нидерландах, США и в России.

На мероприятии IOT WORLD SUMMIT RUSSIA, которое состоится в Казани 1—2 октября, Шаруль Рашид представит рабочие модели цифровизации процессов добычи, переработки и транспортировки в нефтегазовом секторе.