В Ноксинском лесу начали строительство нового закрытого коттеджного поселка

В Казани в Ноксинском лесу — между Большими Клыками и поселком Офицеров — компания «Унистрой» начала строить элитный поселок закрытого типа. Сейчас там возводят два крайних дома.

Стоимость проекта официально не озвучена, но, судя по заявленным застройщиком ценам, он заработает на «Баварии» не менее 650 млн рублей. Всего предполагается поставить 13 домов.

При этом у постройки уже есть противники. Казанский эколог Нафиса Мингазова заявила, что «строительство в зеленой зоне невозможно без нарушения экологического равновесия, без уничтожения зеленых насаждений, почвы».

Подробнее о новой застройке в лесу читайте в материале «Реального времени».