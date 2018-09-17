Казанский нотариус отсудила 28 тысяч за падение у «Пятерочки»

Сегодня Московский райсуд Казани частично удовлетворил иск казанского нотариуса Флеры Дьяконовой к магазину сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг»). За полученную на прилегающей к магазину территории травму женщине присудили 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 2,9 тысячи в счет компенсации вреда здоровью, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, нотариус заявляла исковые требования на куда большую сумму, свои моральные страдания она оценивает в 100 тысяч рублей. Так что нельзя исключить обжалования сегодняшнего решения обеими сторонами.