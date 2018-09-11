Казанский нотариус требует 100 тысяч с «Пятерочки»

100 тысяч рублей в счет компенсации ущерба здоровью и морального вреда требует с магазина сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг») казанский нотариус Флера Дьяконова. Как выяснило «Реальное время», с соответствующим иском нотариус в гражданском порядке обратилась в Московский райсуд Казани.

Поводом для взыскания компенсации стала травма, полученная прошедшей зимой на территории, прилегающей к магазину «Пятерочка» в Московском районе Казани.

Старт процесса по иску намечен на следующую неделю.

Ранее счет на 1 млн рублей к международной корпорации IKEA предъявляла пенсионерка, получившая травму при посещении гипермаркета в Казани. Дело закончилось мировой.