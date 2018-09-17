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Замглавы ФАС Максим Овчинников перейдет в «Роскосмос» — СМИ

06:56, 17.09.2018
Замглавы ФАС Максим Овчинников перейдет в «Роскосмос» — СМИ
Фото: fas.gov.ru

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников написал заявление об уходе из ФАС.

По данным источников, он в ближайшее время перейдет на работу в «Роскосмос». Ожидается, что в госкорпорации он станет первым замгендиректора по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию, передает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Радугин перешел в другую российскую компанию S7 Space.

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