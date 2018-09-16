В Пермском крае в торговом центре произошел пожар

В торговом центре «Юбилейный» в городе Верещагино Пермского края произошел пожар.

Инцидент случился вечером 16 сентября. Огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного здания. По словам очевидцев в соцсетях, возгорание началось в кирпичном пристрое к магазину. Пострадавших нет, пишет «Вкурсе».

В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что в деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 12-й фигурант.