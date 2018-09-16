В Пермском крае подростки на автомобиле протаранили кафе, есть погибшие

В Пермском крае вечером 15 сентябя на 218-м километре дороги Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, ВАЗ-2109, в котором находились семь подростков, ехал в сторону Губахи. Увидев патруль ГИБДД, машина резко развернулась, чуть не сбив людей на остановке. Позже автомобиль не справился с управлением и врезался в стену здания придорожного кафе.





В результате аварии погибли три человека, находившиеся в салоне авто, в возрасте от 16 до 18 лет, включая девушку, четверо пострадали, пишет портал «ПроПермь».

Напомним, ранее в Пермском крае автомобиль на переходе сбил шесть человек.