На IoT World Summit Russia 2018 обсудят опыт использования Big Data в бизнесе

Тема управления большими данными для повышения прибыли и операционной эффективности станет одной из ключевых на Всемирном цифровом саммите по технологии Интернета вещей в Казани. Опытом применения анализа Big Data поделится директор по управлению данными британской компании Southern Water Питер Джексон.

За плечами у Джексона 17 лет работы бизнес-консультантом по стратегии данных. Он также является соавтором недавно вышедшей книги The Chief Data Officer playbook, в которой обсуждается актуальность новой профессии и дается практическое руководство к действию для всех заинтересованных профессионалов.

Питер стал первым директором по управлению данными в компании Southern Water, которая ежедневно поставляет 524 млн литров питьевой воды своим клиентам в Великобритании. До этого эксперт возглавлял направление по управлению данными в компании The Pensions Regulator (TPR), занимающейся регулированием пенсионных отчислений и автоматическими платежами.

О своем опыте управления данными Питер Джексон расскажет в рамках IOT WORLD SUMMIT RUSSIA, который состоится в Казани 1—2 октября. Наряду с другими экспертами, он поделится своими секретами успеха и расскажет, как «умные технологии» могут трансформировать бизнес в лучшую сторону.

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