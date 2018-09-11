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Сотрудник посольства России в Риме помог найти подозреваемых в отравлении Скрипалей — СМИ

13:32, 11.09.2018 8
Сотрудник посольства России в Риме помог найти подозреваемых в отравлении Скрипалей — СМИ
Фото: скриншот

Завербованный британской разведкой российский дипломат помог найти подозреваемых в отравлении «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей.

Как передает Daily Express со ссылкой на источники, позывной дипломата — «Аполлон». Он был завербован в Риме спустя несколько недель после отравления. Там он работал в российском посольстве.

После того, как появились фотографии предполагаемых отравителей «Аполлон» опознал и передал разведке настоящие имена.

Ранее прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Также британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.

Происшествия Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 13:48
    Хороши воспитанники МГИМО и ВПШ, на раз вербуются
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  • Анонимно 13:49
    Да враньё всё это!
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  • Анонимно 13:50
    Клюква продолжает разрастаться и уже пускает ветки. Уже и экстренно завербованный дипломат!!?? И все же как-то однообразно и скудоумно. Все это признаки мельчающей и вырождающейся зажравшейся и впавшей в садомский грех англо-сакской расы......
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  • Анонимно 13:50
    Какой-то детский сад, а не разведка уважающего себя государства. То кошку усыпили, то на перилах или заборах отравляющее вещество, теперь две фотографии неизвестно кого. И всё это на общее обозрение, никакой секретности. Да ещё в ООН эту липу протолкнули. Когда они наиграются в шпионов. Так и хочется начать писать роман об английской разведке. наверное начну. бабулек заработаю.
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  • Анонимно 13:50
    Шизофрения у английского руководства продолжается: теперь они якобы сдали своего агента ради доказательства правильности своих выводов об отравлении Скрипалей.
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  • Анонимно 13:51
    Даже если и так, работа такая и у тех, и у других, и у третьих. Но с ядохимикатами все же какая то не стыковка.
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  • Анонимно 13:51
    КОШМАР, КРУГОМ ОДНИ ПРЕДАТЕЛИ!!!
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  • Анонимно 13:56
    Откуда, какой то, якобы, завербованный дипломат "Аполлон" в Италии, что то может знать о "представителях" ГРУ ? Такую глупую чушь может написать бестолковый журналист, который полный профан, в знаниях, вообще о разведке, и тем более, о ребятах ГРУ! Этот журналист подстать Терезе Мэй, туп, глуп и даже этого не понимает!
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  • Анонимно 13:58
    Не смешите умных людей!
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