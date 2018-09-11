Сотрудник посольства России в Риме помог найти подозреваемых в отравлении Скрипалей — СМИ

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Завербованный британской разведкой российский дипломат помог найти подозреваемых в отравлении «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей.

Как передает Daily Express со ссылкой на источники, позывной дипломата — «Аполлон». Он был завербован в Риме спустя несколько недель после отравления. Там он работал в российском посольстве.

После того, как появились фотографии предполагаемых отравителей «Аполлон» опознал и передал разведке настоящие имена.

Ранее прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Также британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.