Тутберидзе ушла с трибуны во время показа новой программы Медведевой

Российский тренер Этери Тутберидзе покинула трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления бывшей подопечной, фигуристки Евгении Медведевой

Как сообщает «Газета.Ru», на данный момент в Москве проходят контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрируют свои новые произвольные программы.

Напомним, Евгения Медведева после Олимпийских игр в Пхенчхане ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.