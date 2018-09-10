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Тутберидзе ушла с трибуны во время показа новой программы Медведевой

01:31, 10.09.2018
Тутберидзе ушла с трибуны во время показа новой программы Медведевой
Фото: ru.wikipedia.org / Luu

Российский тренер Этери Тутберидзе покинула трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления бывшей подопечной, фигуристки Евгении Медведевой

Как сообщает «Газета.Ru», на данный момент в Москве проходят контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрируют свои новые произвольные программы.

Напомним, Евгения Медведева после Олимпийских игр в Пхенчхане ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Спорт
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