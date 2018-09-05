В Челнах построят новый торгово-развлекательный центр Yolka

Холдинг «Эссен Продакшн АГ» Вадима Махеева и Леонида Барышева планирует построить крупный торгово-развлекательный комплекс в Набережных Челнах.



Объект площадью более 60 тыс. кв. м построят в 65-м микрорайоне, между гипермаркетом «Эссен» и магазином Decathlon («Декатлон»), передают Chelny-biz. Новый ТЦ будет носить название Yolka («Елка»).

По задумке, около 40% площади могут отвести под развлечения. По некоторым данным, собственники намерены открыть здесь крупнейший в городе кинотеатр. Сам «Эссен» готовят к масштабной реконструкции и расширению — здания будут соединены между собой.