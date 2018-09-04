Контролировать вырубку городских лесов татарстанские лесники начнут к 2020 году

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров сообщил корреспонденту «Реального времени», что контроль за соблюдением лесного законодательства в городских лесах, составляющих так называемый «зеленый пояс» и, в частности, зеленый пояс Казани специалисты Минлесхоза РТ начнут осуществлять «в 2019—2020 годах».



В настоящее время лесники по закону не вправе вмешиваться в действия исполкома, осуществляя контроль за объемами вырубок и компенсационных посадок. Изменения в ближайшем будущем, по словам министра, связаны с тем, что сейчас во всех регионах России, включая Татарстан, начата работа по реализации подписанных в мае — июне этого года российским президентом законов, ограничивающих вырубку деревьев вокруг городов. Как пояснил Равиль Кузюров, исполком Казани совместно с Минлесхозом готовит предложения по их реализации на 2019—2020 годы. Подробности — в материале «Реального времени».