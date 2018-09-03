Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в Уфимском международном марафоне

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в Уфимском международном марафоне, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках благотворительной акции #бегупомогу, организованной БОФ «Мархамат», руководитель республики преодолел дистанцию 3 км.

В этом году Уфимский международный марафон проходил в четвертый раз. В спортивном мероприятии приняли участие более 3,5 тысячи человек из 10 стран.

— Спорт — это всегда хорошо, а такие коллективные пробеги — вообще замечательно. Я сам в первый раз пробегаю дистанцию в рамках уфимского марафона. Хочу сказать, что, как и все, испытываю определенное волнение, потому что это вызов. Это такая ситуация, которая накачивает тебя адреналином.

Уфимский марафон уже имеет определенную историю. Отрадно, что в нем принимают участие тысячи людей. Причем к нам приезжают и жители других городов. Это все настраивает на оптимистический лад. Значит, мы делаем правильные дела. И самое главное — мы нужны людям через помощь, которую оказывают участники марафона тем, кто в этом нуждается, — сказал Хамитов.





